Эксперт Кошлаков уверен, что Арктика ждет российскую молодежь

День полярника — праздник героев. Сегодня они все также востребованы, но о профессии в медиапространстве вспоминают нечасто, а ведь когда-то все юношество страны мечтало попасть на Север или в Антарктиду — и не туристами, а исследователями или пилотами. Вернуть былую славу помогут яркие примеры и инвестиции в инфраструктуру, поделился в разговоре с 360.ru председатель координационного совета комитета «Челюскинцы» Владимир Кошлаков.

День полярника, который отмечают 21 мая, — праздник исследователей Арктики и Антарктики. Русские мореплаватели и землепроходцы фактически стерли последние «белые пятна» с карты мировой Арктики, открыли Антарктиду и сделали последнее крупное географическое открытие — архипелаг Северная Земля.

По словам эксперта, освоение полюсов сегодня по-прежнему востребовано: льды ждут своих героев, однако для того, чтобы вновь вернуть престиж профессии, молодежи нужны яркие примеры, как когда-то такими ориентирами были пилоты и космонавты. «Чтобы лично в этом поучаствовать, нужно быть наравне с теми спортсменами, которые покоряют вершины, лезут на гору и которым обязательно надо оставить там свой отпечаток. Это психология и собственная гордость за то, что ты это сделал. Таких людей тяжело найти, но они нужны, потому что без них великие дела вряд ли будут совершаться», — подчеркнул Кошлаков.

По словам собеседника 360.ru, не менее важно наладить быт и нормальную жизнь жителям Севера, чтобы побуждать их оставаться там и растить новые поколения. Сегодня люди бегут на Большую землю из-за высоких цен и неустроенности, поэтому необходимо заняться инвестированием в северную инфраструктуру.

