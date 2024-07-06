Экс-заместитель Шойгу опровергла слухи об отъезде из России

Экс-заместитель министра обороны Татьяна Шевцова прокомментировала информацию об отъезде во Францию. В беседе с ТАСС она сообщила, что находится в Москве.

«Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире. Конечно, это все (информация об отъезде во Францию — прим. ред.) неправда» — сказала она.

Шевцову назначили на пост замминистра обороны с августа 2010 года. В июне президент России Владимир Путин уволил заместителей главы Минобороны Николая Панкова и Татьяну Шевцову. В ее обязанности входили вопросы, связанные с финансовым обеспечением Вооруженных сил РФ.

В мае экс-глава Минобороны Сергей Шойгу заступил на должность секретаря Совета безопасности РФ. Пост главы оборонного ведомства занял вице-премьер Андрей Белоусов.