Экс-глава НИИ точных приборов Роскосмоса получил пять лет колонии

Суд в Москве отправил экс-главу одного из НИИ Роскосмоса в колонию

Бутырский суд признал экс-главу научно-исследовательского института точных приборов (входит в корпорацию Роскосмос) Анатолия Шишанова виновным в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Шишанов Анатолий Васильевич получил пять лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в сообщении.

Согласно решению суда, что в течение двух лет ему запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях.

Его пособник Олег Гомозов будет отбывать наказание в виде четырех лет колонии. Фигурантов дела взяли под стражу в зале суда.

Ранее в Москве к 12 годам тюрьмы приговорили бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха. Следствие установило, обвиняемый незаконно выделил средства из бюджета на работы, не предусмотренные федеральной программой.