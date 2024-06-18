Бывшего главу «Автодора» Кельбаха приговорили к 12 годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Его признали виновным в совершении трех преступлений по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье.

«Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — указали в суде.

Также Кельбаху на три года запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностями. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Кельбаха взяли под стражу прямо в зале суда.

Гособвинение ранее запрашивало для бывшего руководителя «Автодора» 14 лет тюрьмы. Также суд взыскал с Кельбаха более 1,9 миллиарда рублей по гражданскому иску.

По данным следствия, обвиняемый незаконным путем выделил средства из бюджета на работы, не предусмотренные федеральной целевой программой. Одна из участвующих в строительстве дороги компаний получила почти четыре миллиона рублей и более двух миллиардов рублей в 2015 и 2017 годах. Также Кельбах незаконно передал еще одной организации около 132 миллионов рублей за разработку документации по ЦКАД.