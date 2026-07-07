Экономист Сафонов отметил, что предпенсионеры могут рассчитывать на защиту от увольнения по возрасту

Экономист Александр Сафонов рассказал «Газете.Ru» , что статус предпенсионера, как правило, присваивается за пять лет до нового пенсионного возраста. В 2026 году к этой категории будут относиться мужчины 1963–1967 годов рождения и женщины 1968–1972 годов рождения.

По словам эксперта, предпенсионеры имеют право на защиту от увольнения по возрасту. Кроме того, им положены два оплачиваемых дня в год для прохождения диспансеризации и возможность бесплатного переобучения через центры занятости, написало ИА НСН.

Сафонов отметил, что в случае потери работы предпенсионеры могут рассчитывать на повышенное пособие по безработице. При ликвидации организации или сокращении при ряде условий они также могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного срока.

Помимо этого, по достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами начинают действовать федеральные налоговые льготы.