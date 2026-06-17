Экономист Гафуров обратил внимание на расслоение рынка труда из-за ИИ

Зарплаты в сфере искусственного интеллекта создали четкую иерархию. Об этом сообщил член центрального совета независимого профсоюза, кандидат экономических наук Саид Гафуров в беседе с «ФедералПресс» .

По его словам, разработчики и инженеры ИИ могут зарабатывать до 410 тысяч рублей в месяц, тогда как ИИ-тренеры получают около 104 тысяч. В то же время специалисты, использующие готовые интерфейсы, такие как SMM-щики и контент-менеджеры, зарабатывают до 61 тысячи рублей.

«ИИ — не уравнитель. Он уже расслоил рынок: кто создает модели — наверху, кто копирует промпты — внизу», — отметил эксперт.

Он добавил, что вопреки распространенным опасениям, ИИ пока не представляет угрозы для рабочих профессий, таких как слесари-наладчики, операторы буровых установок и электрики.