Екатеринбуржец 20 лет жил с 60-килограммовой опухолью на животе

В Екатеринбурге мужчине удалили опухоль весом 63 килограмма. Пациент жил с ней целых 20 лет и считал, что все в порядке, сообщает Ural Mash .

По словам мужчины, все эти годы новообразование не доставляло ему дискомфорта. Беспокоить стало только после 50 лет — тогда он и обратился к врачам.

«До 50 лет он мне не мешал. Я с ним тихонько бегал, покупки делал, сила была, в работе не мешал. После 50 лет стало тяжело», — поделился мужчина.

При обследовании ему диагностировали липосаркому — опухоль из жировой ткани. Со временем она начала давить и смещать кишечник, полую вену, мочевой пузырь и другие органы.

Операцию проводили восемь хирургов около восьми часов. Все прошло успешно — сейчас пациент идет на поправку.

Ранее женщину с опухолью весом более 10 килограммов спасли в больнице в Орехово-Зуеве. У нее была многокамерная киста яичника размером 33 сантиметра.