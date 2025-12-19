Женщину с опухолью весом более 10 кг спасли в больнице в Орехово-Зуеве
Специалисты хирургического отделения Орехово-Зуевского роддома спасли 59-летнюю пациентку с опухолью весом более 10 килограммов. Женщина жаловалась на сильные боли в животе.
Врачи провели обследование и выявили многокамерную кисту яичника, диаметр которой достиг 33 сантиметров.
Образование, которое заполнило почти всю брюшную полость, состояло из нескольких отсеков, которые были разделены перегородками и заполнены жидкостью. Женщине потребовалась плановая операция.
«В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль не просто большая, но еще и плотно срослась с участком кишечника, что многократно увеличивало сложность и риски операции. Наша команда сработала профессионально, и в течение двух часов киста была удалена без каких-либо осложнений», — пояснил заведующий гинекологическим отделением Олег Денисов.
По словам врача, женщина с годами привыкла к дискомфорту, связывая неприятные ощущения с лишним весом и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Опасность состояла в том, что образование могло разорваться или переродиться в злокачественную опухоль.
Сейчас пациентка готовится к возвращению домой.
Медики напоминают, что посещать гинеколога женщинам следует раз в год даже при отсутствии жалоб. Выявленные на ранней стадии патологии легче скорректировать.