Женщину с опухолью весом более 10 кг спасли в больнице в Орехово-Зуеве

Операционная Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского (МОНИИАГ)
Фото: Операционная Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского (МОНИИАГ)/Медиасток.рф

Специалисты хирургического отделения Орехово-Зуевского роддома спасли 59-летнюю пациентку с опухолью весом более 10 килограммов. Женщина жаловалась на сильные боли в животе.

Врачи провели обследование и выявили многокамерную кисту яичника, диаметр которой достиг 33 сантиметров.

Образование, которое заполнило почти всю брюшную полость, состояло из нескольких отсеков, которые были разделены перегородками и заполнены жидкостью. Женщине потребовалась плановая операция.

«В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль не просто большая, но еще и плотно срослась с участком кишечника, что многократно увеличивало сложность и риски операции. Наша команда сработала профессионально, и в течение двух часов киста была удалена без каких-либо осложнений», — пояснил заведующий гинекологическим отделением Олег Денисов.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

По словам врача, женщина с годами привыкла к дискомфорту, связывая неприятные ощущения с лишним весом и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Опасность состояла в том, что образование могло разорваться или переродиться в злокачественную опухоль.

Сейчас пациентка готовится к возвращению домой.

Медики напоминают, что посещать гинеколога женщинам следует раз в год даже при отсутствии жалоб. Выявленные на ранней стадии патологии легче скорректировать.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте