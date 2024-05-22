Единый день голосования 2024 года получил свой логотип

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду, 22 мая, утвердила итоговый вариант логотипа единого дня голосования, который состоится в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что в этом году единый день голосования пройдет 8 сентября. Любые изменения, которые могут коснуться выборов, определят до 8 июля.

«С учетом пожеланий и рекомендаций наших коллег из регионов мы, как и обещали, доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», — подчеркнула председатель ЦИК.

В единый день голосования выборы разных уровней состоятся в 83 регионах. В 20 субъектах после единого дня голосования появятся новые губернаторы.

Среди них Хабаровский край, Курская, Кемеровская, Калининградская и Тульская область, где прошлые руководители досрочно оставили свои посты после перехода на работу в правительство и администрацию президента России.

В Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму губернаторов изберут депутаты местных парламентов.