Депутаты утвердили кандидатуры федеральных министров | 360°

Власть 14 мая 2024, 17:15 Депутаты утвердили кандидатуры федеральных министров Госдума утвердила предложенные кандидатуры глав министерств Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Депутаты Госдумы утвердили кандидатуры глав министерств. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Александра Козлова утвердили на должность министра природных ресурсов и экологии, Сергея Кравцова — на пост министра просвещения, Антон Котяков стал министром труда и социальной защиты.

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Главой Минкультуры назначили Ольгу Любимову, Минэкономразвития — Максима Решетникова, Минфина — Антона Силуанова, Минстроя — Ирека Файзуллина. На пост министра науки и высшего образования утвердили Валерия Фалькова, на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексея Чекункова. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев, министром здравоохранения — Михаил Мурашко.

Таким образом, 11 министров сохранили свои посты. Еще пять кандидатур ранее не входили в состав правительства. Среди них — Михаил Дегтярев, который возглавил Минспорт. Романа Старовойта утвердили на должность министра транспорта, Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли. Сергея Цивилева назначали главой Минэнерго, Оксана Лут возглавила Минсельхоз.

Накануне депутаты ГД утвердили всех заместителей председателя правительства.