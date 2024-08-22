Единство, история и культура. Почему так значим российский флаг

В России 22 августа отмечают день одного из своих главных символов — государственного флага. Бело-сине-красный триколор не только олицетворяет единство и национальную идентичность российского народа, но и служит напоминанием о богатой истории и культуре страны. Именно потому флаг занимает центральное место на главных государственных выставках и мероприятиях страны, напомнил национальный центр «Россия» .

Одна из масштабных презентаций российского триколора прошла на выставке-форуме «Россия». Правительство Вологодской области презентовало масштабное кружевное панно в бело-сине-красном цвете. Его изготовили мастерицы из разных уголков России, но синюю полосу триколора и логотип выставки плели вологодские кружевницы.

Панно стало настоящим произведением искусства. Каждый элемент неповторим и отражал стилистические черты и особенности регионального кружева, а вместе образовал единую композицию.

«Объединенную любовью к Родине, традициям и искусству ремесла», — отметили в национальном центре «Россия».

Еще один масштабный проект провели в день празднования 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На выставке-форуме развернули гигантские флаги.

Флаг — один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. Белый цвет означает мир, чистоту и совершенство; синий — цвет веры и верности, честности, постоянства, целомудрия; красный символизирует энергию, силу, мужество и любовь. Ежегодно День флага в России широко отмечают: проводят концерты и различные мероприятия, устраивают различные акции.