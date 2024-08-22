Свыше 6 тысяч ленточек раздадут пассажирам «Мострасавто» в День российского флага

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пассажирам раздадут более шести тысяч ленточек с цветами государственного флага. Их вручат жителям на станциях, вокзалах и в автобусах. Водители также вышли на маршруты с прикрепленными на груди лентами в знак уважения к родине. Акция продлится до конца дня 22 августа.

«День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в стране с 1994 года. Истории российского триколора — более 310 лет, Петр I считается создателем трехцветного стяга», — добавили в министерстве.

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