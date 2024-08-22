Свыше 6 тысяч ленточек раздадут пассажирам «Мострасавто» в День российского флага

Фото: Пресс-служба Минтранса МО

Пассажирам «Мострасавто» раздадут триколоры в День Государственного флага России. Праздник отмечают ежегодно 22 августа.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пассажирам раздадут более шести тысяч ленточек с цветами государственного флага. Их вручат жителям на станциях, вокзалах и в автобусах. Водители также вышли на маршруты с прикрепленными на груди лентами в знак уважения к родине. Акция продлится до конца дня 22 августа.

«День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в стране с 1994 года. Истории российского триколора — более 310 лет, Петр I считается создателем трехцветного стяга», — добавили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мародеры из ВСУ. Пришли в Курскую область с чужим оружием, в чужой форме и с чужими идеями

Операция «Раскол». Эстония пошла по пятам Украины

Школьная адаптация. Как поддержать ребенка в начале учебного года

Московские производители увеличили объемы выпуска масел и пил

Чистота, единство и Родина. Как отмечают День государственного флага

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте