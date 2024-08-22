Концерт ко Дню флага проведут в ДК «Большедворский» в Павловском Посаде

Фото: Медиасток.рф

В Доме культуры «Большедворский» в Павловском Посаде 23 августа состоится концерт. Выступление творческих коллективов округа будет приурочено ко Дню государственного флага России.

Более 30 лет назад — 22 августа 1991 года триколор вновь получил статус национального флага России. Спустя три года, в 1994 году в стране установили государственный праздник по этому случаю.

Концерт в Доме культуры «Большедворский» пройдет 23 августа. Вход свободный, без возрастных ограничений.

Напомним, в учреждении работают восемь бюджетных и шесть платных кружков, а также пять любительских объединений. Также есть студия раннего развития для самых маленьких и клуб «Активное долголетие». Танцами, вокалом, шахматами, музыкой, театральным искусством и рисованием занимаются около 400 человек в возрасте от трех до 80 лет.

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