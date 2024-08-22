«Единство и героизм народа». Володин поздравил россиян с Днем флага

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сограждан с Днем Государственного флага России. Он назвал российский триколор священным символом, неразрывно связанным с чувством гордости за Родину.

«Государственный флаг олицетворяет великую историю нашей страны, единство и героизм многонационального народа», — подчеркнул Володин.

Сейчас страна твердо отстаивает свои государственные интересы и защищает ценности. И люди, преодолевая все трудности, становятся только сильнее.

День Государственного флага Российской Федерации в качестве праздника установили в 1994 указом президента. Ежегодно его отмечают 22 августа.

Ко Дню флага российские исполнители записали новый клип на песню «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ». В ролике снялись Николай Расторгуев, Олег Газманов, Игорь Скляр, Shaman, Виктория Дайнеко и другие певцы.