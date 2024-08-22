«Единство и героизм народа». Володин поздравил россиян с Днем флага
Володин: флаг России олицетворяет великую историю страны и единство народа
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сограждан с Днем Государственного флага России. Он назвал российский триколор священным символом, неразрывно связанным с чувством гордости за Родину.
«Государственный флаг олицетворяет великую историю нашей страны, единство и героизм многонационального народа», — подчеркнул Володин.
Сейчас страна твердо отстаивает свои государственные интересы и защищает ценности. И люди, преодолевая все трудности, становятся только сильнее.
День Государственного флага Российской Федерации в качестве праздника установили в 1994 указом президента. Ежегодно его отмечают 22 августа.
Ко Дню флага российские исполнители записали новый клип на песню «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ». В ролике снялись Николай Расторгуев, Олег Газманов, Игорь Скляр, Shaman, Виктория Дайнеко и другие певцы.