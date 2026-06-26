«Единая Россия» обсуждает возвращение круглосуточных групп в детских садах

Новые меры поддержки родителей, воспитывающих детей в одиночку, планируют включить в народную программу «Единой России». Об этом рассказали сопредседатель общественного совета Женского движения Дарья Лантратова и депутат Госдумы Екатерина Стенякина, их процитировал ТАСС.

В стране пять миллионов женщин и миллион мужчин воспитывают детей в одиночку. Лантратова подчеркнула, что им зачастую нужны не столько прямые денежные выплаты, сколько иные меры государственной поддержки.

По словам Стенякиной, женщины предложили вернуть круглосуточные и ясельные группы в детские сады. Сотрудники дошкольных учреждений выразили готовность возобновить эту практику. Рассматривается возможность приводить ребенка в сад на полдня в выходные.

Депутат подчеркнула, что при этом необходимо повысить зарплаты воспитателям и достойно оплачивать дежурные смены.

Ранее в рамках народной программы девять подмосковных семей получили квартиры.