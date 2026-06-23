Народная программа: в Ленинском округе девять семей получили ключи от новых квартир

«Для нас это действительно большое событие. Новая квартира полностью готова: здесь все сделано удобно и комфортно, установлены кондиционеры, и ничего дополнительно ремонтировать не требуется. Надеемся, что и остальные семьи, которые пока ждут переселения, в ближайшее также будут праздновать новоселье», — поделилась Светлана.

Все квартиры — с готовой отделкой и полностью готовы к проживанию — новоселам остается только приобрести мебель и переехать. Жительница поселка Володарского Светлана Колымина рассказала, что ее семья ждала переселения около десяти лет.

«На сегодняшний день в программу расселения включены 12 домов, за каждым из которых закреплен свой застройщик. Определены и сроки расселения: до сентября этого года мы переселяем жителей из поселка Володарского, одного дома на платформе Калинина и еще двух домов», — рассказал Каторов.

По словам депутата Госдумы Романа Терюшкова, школы, детские сады, поликлиники и благоустроенные общественные пространства стали неотъемлемой частью любого проекта новой жилой застройки.

«В народной программе партии зафиксировано, что все объекты должны сдаваться с социальной инфраструктурой. Застройщикам ставится задача уходить от концепции спальных районов в пользу проектов комплексного развития территорий, где рядом находятся работа, отдых, образование и медицинские учреждения. Наглядный пример — Ленинский округ. За последние пять лет там введены 22 детских сада, 11 школ и 6 поликлиник. За этими цифрами — тысячи семей, чьи дети ходят в садик рядом с домом, школьники не тратят часы на дорогу, а взрослые получают медицинскую помощь без лишних очередей», — подчеркнул Терюшков.

Немаловажно, что вместе со строительством жилья и соцобъектов в Ленинском идет и развитие дорожной сети. Уже построены два крупнейших объекта — развязка на Каширском шоссе и Старая Каширка.

За пять лет в Московской области из ветхого и аварийного в новое жилье переехали более 30 тысяч человек. Жилищные вопросы, в том числе расселение аварийного фонда, — важное направление народной программы «Единой России». В 2026 году в планах переселить еще 11 тысяч жителей региона.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму в 2021 году, содержит и другие положения, касающиеся жилищной политики — это защита прав участников долевого строительства, развитие индивидуального жилищного строительства, модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры и многие другие.

«Единая Россия» продолжает сбор предложений в новую народную программу — в ней будут закреплены задачи на следующие пять лет. На данный момент собрано уже более 155 тысяч предложений от жителей Подмосковья. Оставить свой наказ можно на сайте естьрезультат.рф, по телефону 8-800-200-89-50, а также в общественных приемных партии во всех муниципалитетах региона.