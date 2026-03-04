Дворник, спасший выпавшего с 7-го этажа мальчика в Петербурге, живет в хостеле

Петербургский дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший выпавшего с седьмого этажа ребенка, экономит и живет в хостеле. Об этом 36-летний гражданин Узбекистана рассказал изданию KP.RU .

ЧП произошло 22 февраля. Мальчик выпал с седьмого этажа и Хайрулло подхватил ребенка на лету. Это спасло мальчику жизнь, хоть он и пострадал от падения. Дворника наградили, и он рассказал, что отправил полученные деньги на родину, где у него больной отец, жена и четыре дочери.

«У папы сердечная недостаточность, три инсульта уже было — требуется реабилитация. Да и дочек надо поднимать. Самой младшей четыре года, а старшая уже в восьмом классе», — рассказал изданию герой.

Хайрулло также сообщил, что большую часть зарплаты отправляет домой, сам живет в хостеле за 500 рублей в сутки, он сильно экономит.

Несколько лет назад мигрант засветился на неблагопристойном деле — попался на воровстве. Пытался украсть дешевые куртку и ботинки из магазина. Тогда он отделался условным сроком и смог остаться работать в России.