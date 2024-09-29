Двойная индексация пенсий пройдет в 2025 году

Российским пенсионерам дважды проиндексируют пенсию в 2025 году. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Первая индексация для неработающих пенсионеров пройдет по уровню инфляции с 1 января, а вторая будет связана с инвестиционным доходом Социального фонда РФ и проведут ее с 1 апреля. Не стоит забывать, что для этой категории предусмотрен и третий перерасчет, который пройдет с 1 августа.

Одно из важных нововведений — впервые с 2016 года проиндексируют пенсии еще и работающих пожилых россиян.

Несмотря на привлекательность этой инициативы, существуют и такие подводные камни, как множество юридических и финансовых нюансов, с которыми еще предстоит разобраться. В частности, у работающих пенсионеров с 1 августа увеличатся пенсионные баллы с трех до 10 благодаря начислению дополнительных баллов. Теперь пожилым россиянам станет выгодно работать официально.

«С 1 августа стоимость пенсионного балла будет составлять 142 рубля 10 копеек. Это значит, что максимальная добавка к пенсии составит не 426 рублей 30 копеек за три пенсионных дополнительных балла, а 1491 рубль за 10 баллов», — сказал Сафонов.

Ранее депутат Екатерина Стенякина сообщила, что в 2025 году маткапитал на первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч рублей, а на второго — до 854 тысяч рублей.