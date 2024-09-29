Россиянам рассказали о размере маткапитала в 2025 году

Депутат Стенякина: к 2025 году маткапитал может вырасти до 646 тысяч рублей

В 2025 году материнский капитал на первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей, а при рождении второго сумма выплаты увеличится до 854 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» рассказала член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина.

«С учетом темпов развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей — при рождении второго», — сказала она.

По словам парламентария, на материнский капитал в 2025 году правительство выделило 694,2 миллиарда рублей.

Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году. Выплату можно потратить на образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или на накопительную часть пенсии матери.

Ранее россиянам напомнили, что средства материнского капитала можно использовать для реконструкции дома блокированной застройки. Также президент Владимир Путин предложил разрешить использовать 10 тысяч рублей из материнского капитала на сбор детей в школу.