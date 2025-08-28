Движение поездов после падения БПЛА возобновили в Волгоградской области

В Волгоградской области возобновили движение поездов через станцию Петров Вал

Приостановленное после возгорания из-за падения обломков БПЛА движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области возобновили. Об этом в Telegram-канале сообщила Приволжская железная дорога.

«Движение поездов возобновили через станцию Петров Вал. Все поезда следуют по маршрутам», — заявили в ПривЖД.

По данным компании, в пути на данный момент задерживаются четыре пассажирских поезда: Имеретинский Курорт — Саратов, Волгоград — Нижневартовск, Уфа — Имеретинский Курорт и Новокузнецк — Анапа. Задержка составляет менее одного часа.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщал, что из-за обломков беспилотников загорелось техническое строение локомотивного депо в Петровом Вале. По данным ПривЖД, движение поездов на станции приостановили. Информация о пострадавших не поступала.