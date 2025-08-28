Движение поездов приостановили в Волгоградской области после падения БПЛА

Утром 28 августа из-за возгорания в результате падения обломков БПЛА приостановили движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области. Об этом в Telegram-канале сообщила Приволжская железная дорога.

«В связи с падением обломков БПЛА на станции Петров Вал Волгоградской области произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре», — заявили в компании.

Специалисты обследуют инфраструктуру, движение поездов через станцию Петров Вал остановили. Пассажиров предупредили, что возможны задержки составов.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия создали оперативный штаб на Приволжской железной дороге.

Губернатор Андрей Бочаров сообщал, что обломки БПЛА упали на территорию локомотивного депо в городе Петров Вал. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь.