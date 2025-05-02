Движение поездов по Савеловскому направлению в Москве восстановили

В Москве восстановили движение по Савеловскому направлению, которjе перекрыли из-за последствий снегопада. Электропоезда на Дмитровском вокзале прибывают по расписанию.

Движение на участке железной дороги, где ранее упавшие деревья перегородили пути, восстановили в оба направления. Речь идет об участках Большая Волга, Вербилки — Савелово и Катуар — Лобня. Для обеспечения транспортного сообщения задействовали специальные автобусы.

В минтрансе рассказали, что на место выехали специалисты для устранения последствий снегопада. Снег накрыл западную и северную части Москвы, а также Подмосковье.

В МЧС Подмосковья отметили, что практически восстановили движение на дорогах, последствия непогоды продолжают ликвидировать.