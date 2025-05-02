Движение на Рижском и Ярославском направлениях МЖД частично восстановили после снегопада

Из-за обрушившегося на Подмосковье снегопада на однопутных участках Савеловского направления МЖД затруднено движение поездов. Специалисты ликвидируют последствия непогоды, сообщил Минтранс Московской области.

Речь идет об участках Большая Волга, Вербилки — Савелово и Катуар — Лобня, где железнодорожная инфраструктура пострадала из-за падения деревьев. На Рижском и Ярославском направлениях движение частично восстановили. Движение на Савеловском направлении полностью восстановят к 16:00.

«На месте проводятся работы по устранению последствий. Для обеспечения перевозок курсируют компенсационные автобусы», — добавили в Минтрансе.

МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Специалисты МЧС Подмосковья участвуют в ликвидации последствий непогоды. Спасатели восстановили движение на дорогах, заторов нет.