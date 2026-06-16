Две сестры в Карелии сбегали из приемной семьи четыре раза

Приемный отец найденных в Карелии сестер: из нашей семьи они уходили 4 раза

Найденные в Карелии две несовершеннолетние сестры уходили из приемной семьи как минимум четыре раза. Об этом 360.ru рассказал их приемный отец Дмитрий.

«Они не в первый раз сбегают, из нашей семьи уходили четыре раза. Вкратце: ребенок боится, что его будут ругать, либо ему стыдно. Однажды просто обиделась, что ее на санках не прокатили, ушла во дворы гулять», — отметил он.

Мужчина добавил, что в другой раз девочка опоздала в школу и постеснялась заходить в класс к любимой учительнице.

«Ходила около школы, не нашла сил вернуться домой и ушла за город. Вероятно, оказывает влияние старший брат», — заключил Дмитрий.

Волонтер Борис Мазаев в разговоре с 360.ru уточнил, что в отряд «Лиза Алерт» информация о пропаже детей поступила утром во вторник.

«Объявили активный поиск, добровольцы прибыли в штаб, оттуда началась работа по осмотру карьера и Каменного бора, опросу свидетелей. В 16:10 девочек обнаружили в жилом массиве, в медицинской помощи они не нуждались. Не боялись окружающих», — сказал он.

Всего в поисках детей участвовали более 20 человек, также активно помогали местные жители.

Пресс-служба СК по Карелии сообщила, девочек семи и 12 лет обнаружили, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Правоохранители проводят следственные мероприятия и устанавливают причины отсутствия детей с вечера 15 июня.