В Петрозаводске пропали две несовершеннолетние сестры
В Петрозаводске ищут двух сестер 12 и 7 лет, ушедших из дома в понедельник
Полицейские в Петрозаводске начали поиски двух сестер семи и 12 лет, которые в понедельник ушли из дома. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Карелии.
В ведомстве отметили, что дети пропали вечером 15 июня, их местонахождение на текущий момент неизвестно.
В последний раз девочек видели вместе в микрорайоне Ключевая в компании несовершеннолетних в понедельник с 20 до 21 часа. Там находится промышленный карьер.
В МВД призвали сообщить в полицию любую информацию о девочках.
Днем ранее стало известно об исчезновении восьмилетнего ребенка на реке Сунже в Ингушетии. Он купался там вместе с другом, мальчика унесло течением.