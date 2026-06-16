В Петрозаводске пропали две несовершеннолетние сестры

В Петрозаводске ищут двух сестер 12 и 7 лет, ушедших из дома в понедельник

Полицейские в Петрозаводске начали поиски двух сестер семи и 12 лет, которые в понедельник ушли из дома. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Карелии.

В ведомстве отметили, что дети пропали вечером 15 июня, их местонахождение на текущий момент неизвестно.

В последний раз девочек видели вместе в микрорайоне Ключевая в компании несовершеннолетних в понедельник с 20 до 21 часа. Там находится промышленный карьер.

В МВД призвали сообщить в полицию любую информацию о девочках.

Днем ранее стало известно об исчезновении восьмилетнего ребенка на реке Сунже в Ингушетии. Он купался там вместе с другом, мальчика унесло течением.