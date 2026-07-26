Две из трех популяций сайгаков в России исключат из Красной Книги

В России скоро разрешат охоту на сайгаков, под защитой останется только прикаспийская популяция. Об этом сообщила заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России Ольга Кревер, ее процитировал ТАСС .

По ее словам, численность волго-уральской популяции сайгака выросла до 2,3 миллиона, и животные больше не нуждаются в защите. Стотысячные стада стали наносить большой ущерб фермерам.

Животных выведут из списка охраняемых видов и отнесут к охотничьим ресурсам. В Красной книге останется только малочисленная популяция северо-западного Прикаспия.

Основной ареал обитания сайгаков находится в Казахстане, но на путях их миграции есть и российские регионы, преимущественно Оренбургская и Саратовская области.

В июне Минэкологии республики разрешило начать отстрел животных из-за жалоб сельхозпроизводителей на потраву полей.

Сайгаков внесли в Красную книгу в 2002 году как исчезающий вид,, но с тех пор популяция сильно увеличилась.