Казахстан возьмет под контроль численность популяции сайгаков

Министерство экологии Казахстана начнет выборочное регулирование численности сайгаков в связи с резко возросшей популяцией животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фермеры пожаловались, что сайгаки наносят серьезный ущерб сельхозугодьям в Западно-Казахстанской области. Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев встретился с аграриями и подтвердил, что численность парнокопытных возьмут под контроль. Отстрелом сайгаков займется РГКП «ПО „Охотзоопром“».

«Отбор особей будет опираться на научное обоснование в соответствии с международными природоохранными соглашениями», — подчеркнул глава Министерства экологии.

Ранее браконьеры убили краснокнижных оленей в Тернейском районе Приморья. Злоумышленники застрелили не только молодых особей, но и беременных самок. Шкуры оленей обнаружили рядом со строительной площадки асфальтового завода.