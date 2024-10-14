Мигрантам захотели запретить свободный въезд в Россию

Мигрантов необходимо привлекать на работу в России с помощью организованного набора. Такое заявление в интервью «Ведомостям» сделал глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, бесконтрольный свободный въезд — это неправильно. Такой инструмент, как патент на работу, требует корректировки. Сейчас МВД и Минтруд занялись этим вопросом.

Предполагается, что процесс обучения и получение всех необходимых разрешений, в том числе медицинских справок, иностранцы будут осуществлять в своем государстве. В Россию мигранты уже будут приезжать на конкретные вакансии.

Большинство россиян ранее выразили мнение, что в регионах проживает слишком много иностранцев. Всего 12% респондентов назвали число мигрантов в стране адекватным.