«Стал Полем дю Ровым». Симоньян — о попытках Дурова не сотрудничать со спецслужбами

Главред RT Симоньян: покинувший РФ Дуров стал Полем дю Ровым, но это не помогло

Основатель Telegram Павел Дуров перебрался за рубеж и сменил имя, но желаемого результата не получил. Об этом сообщила в одноименном мессенджере главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Павел Дуров уехал из России, чтобы не сотрудничать со спецслужбами. Стал даже Полем дю Ровым», — написала она.

Симоньян уточнила, что Дуров все же частично работал на западные спецслужбы, выполняя требования о блокировке RT в тех странах, где издание под санкциями.

«Не помогло», — заключила она.

Создателя Telegram Дурова арестовали во Франции 24 августа. В прессе сообщали, что бизнесмен попал в изолятор за отказ сотрудничать со следствием.

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