Дурова призвали заблокировать ссылки на сайт «Миротворец» в Telegram

Студентка из ЛНР Фаина Савенкова призвала основателя Telegram Павла Дурова заблокировать в мессенджере ссылки на украинский сайт «Миротворец»*. Об этом жительница Луганска рассказала 360.ru.

По словам 16-летней девушки, она направила обращение предпринимателю, в котором попросила удалить посты и каналы, продвигающие экстремистский ресурс.

«Уважаемый Павел Валерьевич, <…> я, как и вы, ценю свободу, но есть разница между свободой и безнаказанностью. Пока „Миротворец“* доступен, дети под угрозой», — написала Савенкова.

Студентка напомнила, что в 2021 году «Миротворец»* опубликовал ее личные данные, несмотря на призывы ООН защищать права детей. Публикация привела к тому, что девочке и ее семье стали поступать угрозы.

Ранее стало известно, что Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился к ООН с просьбой потребовать от Киева убрать с ресурса сведения о детях.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.