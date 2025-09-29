В базу «Миротворца» внесли сразу 13 несовершеннолетних россиян

Еще 13 несовершеннолетних из России оказались в базе украинского сайта «Миротворец»*. Об говорят данные ресурса.

Среди них — девятилетний ребенок, а также подростки в возрасте 11, 12, 14, 16 и 17 лет. Администраторы сайта обвиняют несовершеннолетних в «сознательном нарушении границы Украины» и покушении на ее территориальную целостность.

Это не первый случай, когда в базу вносят данные детей. Ранее там появлялись сведения о несовершеннолетних от 2 до 17 лет. В 2021 году в список была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой тогда исполнилось 12 лет. Администраторы ресурса утверждали, что она участвовала в «антиукраинской пропаганде». Сама Савенкова называла публикацию персональных данных детей нарушением их прав.

Накануне сообщалось, что актер Юрий Батурин попал в базу сайта. Причиной на ресурсе указали помощь жителям Донбасса. Также стало известно, что российский бизнесмен Роман Абрамович оказался в перечне.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.