«Дурная идея». Депутат понадеялся на отказ Шамана от регистрации бренда «Я русский»

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил надежду, что заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) откажется от идеи регистрации товарного знака «Я русский». Об этом депутат написал в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что всегда очень тепло относился к певцу и остается поклонником его творчества. Композиция «Я русский» стала настоящим хитом, а сама эта фраза — гордый лозунг и бренд великой российской цивилизации.

Однако стремление приватизировать и монетизировать эти слова крайне возмутили депутата.

«Сделать из них товарный знак для продаж, тем более водки?! Это просто неприемлемо! Очень надеюсь, что певец вовремя откажется от этой дурной идеи», — написал Миронов.

Ранее Шаман подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский». Певец попытался оправдаться и сообщил, что сделал это ради защиты собственных прав.