«Дурная идея». Депутат понадеялся на отказ Шамана от регистрации бренда «Я русский»
Депутат Миронов: надеюсь, что Шаман откажется от регистрации знака «Я русский»
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил надежду, что заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) откажется от идеи регистрации товарного знака «Я русский». Об этом депутат написал в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что всегда очень тепло относился к певцу и остается поклонником его творчества. Композиция «Я русский» стала настоящим хитом, а сама эта фраза — гордый лозунг и бренд великой российской цивилизации.
Однако стремление приватизировать и монетизировать эти слова крайне возмутили депутата.
«Сделать из них товарный знак для продаж, тем более водки?! Это просто неприемлемо! Очень надеюсь, что певец вовремя откажется от этой дурной идеи», — написал Миронов.
Ранее Шаман подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский». Певец попытался оправдаться и сообщил, что сделал это ради защиты собственных прав.