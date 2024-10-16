Певец Шаман подал документы на регистрацию бренда «Я русский»

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Я русский». Об этом сообщило агентство «Москва» .

По его информации, под этим названием музыкант сможет производить алкогольные напитки, парфюмерию, косметику, продукты питания, украшения и многое другое. Кроме того, этот бренд можно будет давать концертам и шоу-программам. Дронов оформил для себя статус ИП.

Недавно Шаман развелся со второй женой — Еленой Мартыновой. При этом он отметил, что не чувствует себя одиноким, поскольку его поддерживает вся Россия.

В августе певец рассказал, что в юности его вес доходил до 92 килограммов, но затем он смог взять режим питания под контроль и сильно похудел.