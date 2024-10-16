Шаман попытался оправдаться после регистрации бренда «Я русский». В своем Telegram-канале исполнитель написал, что сделал это ради защиты собственных прав, а «спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова» он не собирается.

Певец отметил, что регистрацию бренда «по некоторым категориям товаров» «мусолят» весь день.

«Сделал это, в первую очередь, для защиты своей репутации — ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием „Я русский“», — объяснил Шаман и добавил, что часто это делают без его разрешения.

Чтобы можно было запрещать использовать название «Я русский», певец решил зарегистрировать товарный знак. Он добавил, что хочет защитить свои права.

«Конечно же, никакой водкой „Я русский“ спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь. По-моему, они и без меня сами с этим хорошо справляются, учитывая раздутый сегодня на пустом месте скандал», — отметил Шаман.

Писатель Платон Беседин раскритиковал певца. Он назвал происходящее позором и агонией.