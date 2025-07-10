Дума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Госдума на пленарном заседании отказалась принять законопроект о сокращении рабочего дня в жару. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Предлагалось, чтобы работодатель сокращал рабочий день по требованию работника: при температуре +28,5 градуса — на час, от +29 градусов — на два часа, а при +30,5 градуса и выше — на четыре часа. Предлагаемые изменения были нацелены на защиту здоровья работников и устранение правового пробела.

Действующее законодательство не содержит официальных норм по этому вопросу.

Работодатели не могут законно сократить рабочий день из-за жары и вынуждены объявлять простой с частичной оплатой. Санитарные нормы требуют поддерживать безопасную температуру на рабочем месте, но у компаний не всегда есть ресурсы для этого.

«Предлагаемые меры — это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика — достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города. Сиеста по-русски не нанесет существенного ущерба производственным показателям, а, может, и повысит эффективность труда, снизив количество больничных и несчастных случаев», — рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Политик отметил, что климат меняется, и жара в России теперь не просто доставляет неудобства, но и представляет серьезную опасность для здоровья и жизни людей.

Сегодняшний день в Москве стал самым жарким 10 июля за всю историю наблюдений — воздух прогрелся до +33,6 градуса. Это на 0,2 градуса выше, чем было в этот день почти 30 лет назад, в 1996 году, сообщил сообщил синоптик «Фобоса» Михаил Леус в Telegram-канале.

Ранее россиян предупредили о смертельной опасности занятий спортом в жару. Терапевт и ревматолог Галина Слободина призвала снизить потребление мяса и соли летом.