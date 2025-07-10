Терапевт Слободина призвала снизить потребление мяса и соли в жару

Терапевт и ревматолог Галина Слободина поделилась рекомендациями для поддержания здоровья сердца и сосудов в жаркую погоду. В беседе с NEWS.ru врач отметила, что в жару возрастает риск инфарктов и инсультов, а также могут возникнуть проблемы с давлением и свертываемостью крови.

Для поддержания сердечно-сосудистой системы Слободина рекомендует употреблять больше воды без добавления сахара и выбирать легкие продукты. Она советует ограничить количество потребляемой соли, поскольку это может привести к отекам и дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Вместо мясных блюд врач рекомендует предпочесть овощи, несладкие фрукты и морсы.

Ранее врач-кардиолог Мария Матвеева рекомендовала снизить потребление кофе в жару. Кардиолог объяснила, что даже 50 миллиграммов кофеина, которые содержатся примерно в половине чашки кофе, могут увеличить частоту сердечных сокращений и повысить артериальное давление.