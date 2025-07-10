Россиян предупредили о смертельной опасности занятий спортом в жаркую погоду

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал РИАМО о смертельной опасности занятий спортом в жаркую погоду и о мерах предосторожности.

Антонов подчеркнул, что сердечные перегрузки в жару могут быть опасны для жизни. Он рекомендует избегать героического подхода к тренировкам.

«Если вы не профессиональный спортсмен и не тренируетесь регулярно, в жару лучше снизить интенсивность или вовсе перенести тренировку на более прохладное время суток — рано утром или после 18:00. Заниматься стоит в легкой „дышащей“ одежде из натуральных тканей. Синтетика, особенно черного цвета, перегревает тело и нарушает теплообмен», — процитировал сайт sibdepo.ru специалиста.

Для безопасных тренировок Кирилл Антонов советует выбирать затененные места или хорошо проветриваемые помещения. Также он рекомендует избегать высокоинтенсивных нагрузок. Чтобы не навредить сердцу, лучше отказаться от пробежек в жаркую погоду. Вместо них можно гулять в парке, заниматься лечебной физкультурой или плавать в бассейне.

Антонов порекомендовал пить в жару чистую воду комнатной температуры небольшими количествами, но часто. Для утоления жажды подойдут изотоники с низким содержанием сахара, до 6–8% углеводов.