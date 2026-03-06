Жириновский предсказал правление семьи Трампа до 2040 года

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни сделал множество точных прогнозов. Один из них касается семьи президента США Дональда Трампа. Пророчество прозвучало в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» .

«Он добьется переизбрания на второй срок, потом дочь еще два срока и зять еще три срока. До 2040 года эта семья будет ласково обращаться с Америкой», — заявил политик.

Ныне покойный лидер ЛДПР считал, что Трамп войдет в историю как лучший президент США.

«Лучше Рузвельта и всех остальных», — подчеркивал Жириновский.

Первая часть пророчества действительно сбылась — в 2024 году Трамп второй раз вернулся на пост президента Соединенных Штатов.

Ранее бывший помощник Жириновского Василий Власов напомнил о пророчествах политика про раздел Украины.