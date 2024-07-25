Дожди с грозами обрушатся на Москву 25 июля

Синоптик Леус: в Москве ожидаются кратковременные дожди, грозы и до плюс 25

Москва 25 июля окажется во власти холодного атмосферного фронта. Какая погода ждет жителей и гостей столицы, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы», — сообщил синоптик.

Столбики термометров в Москве покажут +23…+25, в области — +21…+26. Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление окажется чуть ниже нормы.

На прошлой неделе из-за сильных дождей москвичам посоветовали пользоваться метро, а не личным транспортом. Автомобилистов предупреждали о затруднениях движения на МКАД, магистралях и на дорогах в центре города.

Водителям также напомнили, что во время дождей и гроз не стоит парковаться у шатких конструкций. Из-за осадков видимость снижается, поэтому нужно быть особенно осторожными за рулем.