Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за ливней и грозы
Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на метро 18 июля из-за непогоды
В четверг, 18 июля, в Москве ожидаются дождь с грозой и сильный ветер. Для поездок по городу с учетом такого прогноза лучше использовать метро, рекомендовали в столичном департаменте транспорта.
В ведомстве предупредили, что вечером затруднения движения ожидаются в центральной части столицы на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.
«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — призвали в дептрансе.
Температура в Москве днем составит +27…+30, в Подмосковье столбики термометра покажут +27…+32, сообщил в своем Telegram метеоролог Евгений Тишковец. По словам специалиста, в течение четверга погода будет облачной с прояснениями.
Местами пройдут кратковременные ливни интенсивностью до семи миллиметров, возможны грозы, добавил он. Они будут сопровождаться порывистым ветром.
Атмосферное давление при этом будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.