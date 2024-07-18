Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за ливней и грозы

В четверг, 18 июля, в Москве ожидаются дождь с грозой и сильный ветер. Для поездок по городу с учетом такого прогноза лучше использовать метро, рекомендовали в столичном департаменте транспорта .

В ведомстве предупредили, что вечером затруднения движения ожидаются в центральной части столицы на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — призвали в дептрансе.

Температура в Москве днем составит +27…+30, в Подмосковье столбики термометра покажут +27…+32, сообщил в своем Telegram метеоролог Евгений Тишковец. По словам специалиста, в течение четверга погода будет облачной с прояснениями.

Местами пройдут кратковременные ливни интенсивностью до семи миллиметров, возможны грозы, добавил он. Они будут сопровождаться порывистым ветром.

Атмосферное давление при этом будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.