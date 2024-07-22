Минтранс Подмосковья призвал не парковаться у шатких конструкций в непогоду

Фото: Минтранс Подмосковья

В Минтрансе Подмосковья призвали водителей не парковаться у шатких конструкций. По прогнозу синоптиков до конца дня в регион придут сильные дожди и грозы, также ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

В ведомстве напомнили, что из-за осадков видимость будет снижена, поэтому необходимо быть особенно осторожными за рулем.

«При переходе дороги будьте очень внимательны и не закрывайте себе обзор зонтиками, переходите только по переходам и заранее убедитесь, что все автомобилисты видят вас и пропускают, вечером не забывайте носить световозвращатели», — отметили в Минтрансе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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