Доцент Быстров: жареные орехи вкуснее сырых, но в них меньше пользы

Впереди большой православный праздник — Ореховый Спас 29 августа. Если нет возможности набрать лесных орехов, их можно купить. Какие орехи содержат в себе больше витаминов, какие из них вкуснее и на что еще обращать внимание при выборе ядер, 360.ru рассказал кандидат технических наук, доцент, замдиректора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Росбиотеха Дмитрий Быстров.

«Если покупать орехи в упаковке, нужно обязательно смотреть на дату изготовления. Сейчас уже можно найти новый урожай орехов, он начинается в конце лета и заканчивается в начале-середине осени», — объяснил эксперт.

Если же орехи произведены раньше, значит, они урожая прошлого года, то есть будут полежавшими. Такие плоды быстрее портятся, при неправильном хранении в них могут начаться окислительные процессы. Из-за этого меняются их вкус и польза.

Если брать орехи на развес на рынке, то следует обращать внимание на их внешний вид. К примеру, грецкие орехи не должны быть очень темными или иметь серые вкрапления. Кроме того, орехи должны быть визуально привлекательными, без следов порчи или плесени.

Быстров рекомендовал отдавать предпочтение промышленным орехам, так как на предприятиях есть контроль качества, в упаковку сложнее насыпать испорченную продукцию.

«Их там промывают, прочищают, просушивают специальным образом, чтобы они дольше хранились. На рынке такого контроля нет. Обычно там их хранят и транспортируют в больших мешках. Непонятно, на каких складах такие орехи хранят, есть ли там грызуны. И главное — как и при какой температуре они хранились», — объяснил Быстров.

С питательной точки зрения лучше выбирать сырые орехи. Они полезнее, чем те, что прошли обжарку, или сушеные. Однако если говорить о том, какие вкуснее, то по этому параметру выиграют все же жареные ядра. Кроме того, они дольше хранятся.

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