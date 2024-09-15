Доставщика еды в каске заметили в Белгороде

Доставщик еды в солдатской каске шел по одной из улиц в Белгороде. Видео с ним опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Доставка еды. Безопасность прежде всего!» — написал он.
Ранее австралийский журналист Джони Х. сообщил, что Вооруженные силы Украины наносят удары западными ракетами по детским садам и площадкам в Белгороде. Он отметил, что пережил один из таких обстрелов за час до того, как в дошкольное учреждение должны были прийти дети.
Также под атаку украинских беспилотников попали три населенных пункта Белгородской области. Пострадал один мирный житель. Мужчину ранило из-за удара БПЛА по автомобилю в поселке Шамино.
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