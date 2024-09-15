Вооруженные силы Украины намеренно ведут обстрел из западного оружия по детским садам Белгорода. Об этом РИА «Новости» рассказал независимый журналист из Австралии и автор Telegram-канала CafeRevolution Джони Х.

Он сообщил, что во время своего нахождения на детской площадке попал под ракетный обстрел и успел спрятаться в убежище. Джони Х. напомнил, что Белгород — гражданский город, где «нет ни одного военного».

«Люди пытаются жить здесь, и я испытываю чувство злости, когда нахожусь здесь, потому что ракеты, которые долетают сюда, — это западные ракеты, которые мы поставляем. Мы, говорю я, потому что я с Запада. <…> Мы поставляем, а страдают мирные жители», — заявил журналист.

Джони Х. также добавил, что задокументировал факт обстрела Украиной детского сада в Белгороде снарядами HIMARS. По его словам, это произошло за час до прихода детей.

«Дети не погибли, но детский сад полностью разрушен», — резюмировал он.

Ранее в результате очередного удара по Белгородской области погибла мирная жительница.