Доставка с маркетплейсов стала опасной. Мошенники взялись за новую схему

Мошенники придумали новый сценарий обмана россиян. Они представляются сотрудниками складов маркетплейсов, куда якобы передали товар. Об этом сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«Теперь они все чаще представляются сотрудниками неких „узлов связи“, „логистических центров“ или „складов“, куда якобы перенаправили вашу поврежденную посылку», — сказал он.

Опасность в том, что люди действительно ждут доставку. Мошенники, по информации депутата, выманивают код из смс якобы для подтверждения личности. На самом деле они получают доступ к учетным записям на «Госуслугах», маркетплейсах, в банковских приложениях, мессенджерах.

Ранее о том, что мошенники обратились к теме маркетплейсов, рассказали в компании «МТС Защитник». Они начали изучать историю покупок, чтобы представляться продавцом.