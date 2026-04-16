Эксперт Лазарева призвала срочно блокировать сим-карту после утечки кода от личного кабинета оператора связи

Руководитель проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Евгения Лазарева рассказала RT , что если человек назвал мошенникам код для входа в личный кабинет на сайте мобильного оператора, нужно срочно заблокировать сим-карту. Для этого следует позвонить на горячую линию оператора и сообщить о случившемся.

Далее необходимо обратиться в МФЦ, чтобы специалисты помогли сменить логин и пароль или заблокировать учетную запись. Затем нужно незамедлительно связаться со всеми банками, к которым привязан номер телефона.

Лазарева подчеркнула, что доступ к номеру мобильного телефона дает злоумышленникам возможность получить доступ к государственным сервисам, таким как «Госуслуги», личному кабинету банка и личному кабинету налоговой службы. Поэтому необходимо как можно скорее обратиться в полицию с заявлением, а также предупредить все задействованные службы о возможной мошеннической атаке.

Мошенники могут не только украсть деньги со счета мобильного телефона, но и похитить копии документов, хранящихся на «Госуслугах», запросить иные документы, оформить потребительские кредиты или кредитные карты, вывести деньги со счетов, а также сделать виртуальный дубликат сим-карты.

«На самом деле сейчас смартфон — это устройство, совмещающее функции кошелька, документов, удостоверяющих личность, и средств связи. Чтобы не потерять все, что есть, нужно срочно принимать меры безопасности: предупредить всех, у кого есть доступ к этому номеру телефона, о существующей угрозе», — заключила Лазарева.