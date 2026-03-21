Мошенники начали изучать историю покупок россиян, чтобы вымогать деньги

Аферисты взламывают аккаунты россиян на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках, чтобы изучить историю покупок и украсть деньги под видом выгодных предложений. Об этом РИА «Новости» рассказали в компании «МТС Защитник».

Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с интересом граждан к узконаправленным товарам. Злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей на маркетплейсах или профильных интернет-площадках, например, продающих медицинское оборудование, специализированные товары для животных или редкие запчасти.

Изучив историю просмотров и покупок, мошенник звонит жертве и представляется частным продавцом. Он предлагает купить именно тот товар, который пользователь недавно искал, но по цене значительно ниже рыночной.

«Человеку звонят не с абстрактным предложением, а предлагают именно то, что он сам недавно искал», — отметили эксперты.

Это позволяет снять барьер недоверия: жертва теряет бдительность и думает, что ей повезло. А далее аферист присылает ссылку якобы для предоплаты заказа.

Специалисты подчеркнули, что настоящие продавцы не рассказывают о выгодных предложениях по телефону и не присылают ссылки для оплаты вне официальных площадок.

Ранее сотрудники полиции пресекли работу мошеннических кол-центров в Новосибирске и Иркутске, принадлежащих одним и тем же злоумышленникам.