Мошенники начали изучать историю покупок россиян, чтобы вымогать деньги
РИА «Новости»: мошенники предлагают искомый товар, чтобы выманить деньги
Аферисты взламывают аккаунты россиян на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках, чтобы изучить историю покупок и украсть деньги под видом выгодных предложений. Об этом РИА «Новости» рассказали в компании «МТС Защитник».
Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с интересом граждан к узконаправленным товарам. Злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей на маркетплейсах или профильных интернет-площадках, например, продающих медицинское оборудование, специализированные товары для животных или редкие запчасти.
Изучив историю просмотров и покупок, мошенник звонит жертве и представляется частным продавцом. Он предлагает купить именно тот товар, который пользователь недавно искал, но по цене значительно ниже рыночной.
«Человеку звонят не с абстрактным предложением, а предлагают именно то, что он сам недавно искал», — отметили эксперты.
Это позволяет снять барьер недоверия: жертва теряет бдительность и думает, что ей повезло. А далее аферист присылает ссылку якобы для предоплаты заказа.
Специалисты подчеркнули, что настоящие продавцы не рассказывают о выгодных предложениях по телефону и не присылают ссылки для оплаты вне официальных площадок.
Ранее сотрудники полиции пресекли работу мошеннических кол-центров в Новосибирске и Иркутске, принадлежащих одним и тем же злоумышленникам.