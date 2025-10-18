«Просто»: миллениалы чаще довольны зарплатой, чем зумеры

Специалисты медиахолдинга «Просто» изучили отношение миллениалов и зумеров к оплате труда и балансу между работой и личной жизнью. Результаты исследования опубликовал Life.ru .

По данным аналитиков, миллениалы чаще довольны заработной платой (27%), чем представители поколения Z (21%). Эксперты связали это с тем, что люди, родившиеся в 90-е, уже успели построить карьеру и занять высокооплачиваемые должности.

Желаемый уровень дохода у обоих поколений — около 250 тысяч рублей в месяц. Однако миллениалы более амбициозны: в среднем 335 тысяч рублей против 255 тысяч у зумеров. Разница объясняется тем, что у последних пока нет детей и семейных обязательств, добавил телеканал «Санкт-Петербург».