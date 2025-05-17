Доноры крови и костного мозга смогут получить знак отличия «Доброволец России»

Волонтеры, которые многократно сдавали кровь, а также доноры костного мозга и стволовых клеток могут получить знак «Доброволец России». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Для получения награды претенденты должны предоставить данные о количестве донаций крови за последние шесть лет либо справку, подтверждающую сдачу костного мозга и стволовых клеток с указанием даты. Помимо этого, необходимо приложить копию информации о своей добровольческой деятельности в электронной системе «Добро.РФ».

Ранее стало известно, что число больных гепатитом, получивших противовирусную терапию, выросло в 1,6 раза. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что программой госгарантий предусмотрено дальнейшее увеличение субсидий.