Число больных гепатитом, получивших противовирусную терапию, выросло в 1,6 раза

В прошлом году количество больных с хроническим гепатитом С, которые получили противовирусное лечение, увеличилось в 1,6 раза. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

С начала 2025 года объем финансирования медицинской помощи этой категории пациентов в рамках ОМС вырос в два раза.

Министр обратил внимание, что программой госгарантий предусмотрено дальнейшее увеличение субсидий. Он добавил, что по инициативе Минздрава лекарственное обеспечение детей с гепатитом организовано по линии президентского фонда «Круг добра». В за два года одобрили 2 247 заявки на лечение.

«К концу 2030 года мы ставим цель на 15% снизить заболеваемость хроническим вирусным гепатитом С и смертность от него на 20%, что обеспечит сохранение более, чем 90 тысяч жизней», — заключил Мурашко.

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